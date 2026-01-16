LPI-SHL: Vermisste aufgefunden
Metzels (ots)
Die seit Freitagmorgen (16.01.2026) vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten im Wald durch eine Mitarbeiterin des Forstamtes aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den die Suchmaßnahmen unterstützenden Personen.
