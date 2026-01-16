PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aggressiver Ladendieb

Hildburghausen (ots)

Ein 43-Jähriger steckte Donnerstagabend eine Flasche Alkohol in einem Einkaufsmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen ein und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter folgten ihm und als sie den Ladendieb ansprachen, versuchte er zu flüchten und stürzte. In der Folge warf er die Glasflasche in Richtung der Mitarbeiter und beleidigte sie. Den zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Täter erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

