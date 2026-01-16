LPI-SHL: Auf glatter Straße verunglückt

Zella-Mehlis (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Donnerstagabend zum Brand eines Einfamilienhauses in der Jägerstraße in Zella-Mehlis. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte jedoch eine Ausbreitung des Feuers auf den kompletten Dachstuhl nicht mehr verhindern . Eine Bewohnerin musste leicht verletzt im Rettungswagen behandelt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur ...

