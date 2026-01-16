PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf glatter Straße verunglückt

Eisfeld (ots)

Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag (16.01.2026) gegen 01:00 Uhr auf der Bleßbergstraße in Eisfeld, als sie aufgrund von Glätte ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Wohnhaus prallte. An der Fassade sowie dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Die 74-Jährige und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

