LPI-SHL: Ruhestörung im Mehrfamilienhaus
Suhl (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl eine Ruhestörung. Die Polizisten stellten vor Ort mehrere Personen im Alter von 20 bis 34 Jahren fest, welche sich teilweise aggressiv verhielten. Alle nicht an der Wohnanschrift gemeldeten Personen erhielten in der Folge einen Platzverweis, sodass die Ruhe wieder hergestellt werden konnte.
