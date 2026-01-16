PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall in der Unterführung

Meiningen (ots)

Donnerstagnachmittag musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt in der Unterführung (im Tunnel) der Rohrer Straße in Meiningen halten. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer bremste ebenfalls, rutschte jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen vom Bremspedal auf das Gaspedal ab und prallte auf den Pkw der Frau. Sie kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 09:54

    LPI-SHL: Ruhestörung im Mehrfamilienhaus

    Suhl (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl eine Ruhestörung. Die Polizisten stellten vor Ort mehrere Personen im Alter von 20 bis 34 Jahren fest, welche sich teilweise aggressiv verhielten. Alle nicht an der Wohnanschrift gemeldeten Personen erhielten in der Folge einen Platzverweis, sodass die Ruhe wieder hergestellt werden ...

  • 16.01.2026 – 08:20

    LPI-SHL: Einfamilienhaus in Brand

    Zella-Mehlis (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Donnerstagabend zum Brand eines Einfamilienhauses in der Jägerstraße in Zella-Mehlis. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte jedoch eine Ausbreitung des Feuers auf den kompletten Dachstuhl nicht mehr verhindern . Eine Bewohnerin musste leicht verletzt im Rettungswagen behandelt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur ...

  • 16.01.2026 – 07:51

    LPI-SHL: Einbrecher entwenden Werkzeuge

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit vom 23.12.2025 bis 05.01.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern und einem Gebäude einer Firma in der Straße "Rodewasser" in Zella-Mehlis. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Einbrecher Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Des Weiteren verursachten sie geringen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, ...

