LPI-SHL: Unfall in der Unterführung
Meiningen (ots)
Donnerstagnachmittag musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt in der Unterführung (im Tunnel) der Rohrer Straße in Meiningen halten. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer bremste ebenfalls, rutschte jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen vom Bremspedal auf das Gaspedal ab und prallte auf den Pkw der Frau. Sie kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
