LPI-SHL: Auffahrunfall
Bad Salzungen (ots)
Zwei Autofahrerinnen befuhren Donnerstagnachmittag hintereinander die Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Als die vorausfahrende 60-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte es die dahinterfahrende 19-Jährige zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Beide Frauen kamen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.
