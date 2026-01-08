KFV-CW: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 361 bei Nagold - Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 361 bei Nagold - Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Nagold

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen wurde am Donnerstagmorgen kurz nach 08:30 Uhr die Feuerwehr Nagold alarmiert. Der Integrierten Leitstelle (ILS) in Calw wurde ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 361 zwischen Nagold und Mötzingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese ein verunfalltes Fahrzeug und einen auf die Seite gekippten LKW vor.

"Wir verschafften uns umgehend einen Überblick über das Einsatzgeschehen. In einem beteiligten Fahrzeug war eine Person eingeklemmt, im LKW konnte sich der Fahrer selbst befreien und wurde leichtverletzt. Aufgrund des frontalen Aufpralls mit dem LKW wurde der Fahrer im Fußraum eingeklemmt und mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten befreit. Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, so Philipp Katz, Abteilungskommandant und Einsatzleiter der Freiw. Feuerwehr Nagold. "Darüber hinaus stellten Einsatzkräfte den Brandschutz sicher, da Betriebsmittel bei diesem Unfall ausgetreten sind", so der Einsatzleiter abschließend.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie für die Unfallaufnahme wurde die Landstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr Nagold waren mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, zwei Rettungsfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber mit insgesamt elf Einsatzkräften am Unfallort. Die Straßenmeisterei des Landkreises Calw sperrt die Straße zur Bergung des LKWs umfangreich ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

