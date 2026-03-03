PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hakenkreuz-Schmiererei auf Parkplatz Himmelpforten

Ense (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montagmittag eine Schmiererei auf der Zufahrt zum Parkplatz Himmelpforten in Ense-Niederense. Durch unbekannte Täter wurde ein ca. 1x1 m großes Hakenkreuz auf die Fahrbahn aufgebracht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Zur Entfernung der Farbe wurde der Bauhof Ense hinzugezogen. Der Staatsschutz Dortmund übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:01

    POL-SO: Brand einer Hausfassade

    Lippstadt (ots) - In der letzten Nacht, gegen 01:35 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Zeugen der Brand einer Mülltonne in der Burgstraße in Lippstadt festgestellt. Der Brand weitete sich im weiteren Verlauf auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses aus. Durch den Zeugen wurden umgehend die Hausbewohner, sowie die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Anwohner berichteten von einem lauten Knall unmittelbar zuvor. Es wurde niemand verletzt. Am Wohnhaus entstand ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:20

    POL-SO: Seniorin von PKW erfasst

    Bad Sassendorf (ots) - Am 27.02.26, gegen 08:45 Uhr, wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Bad Sassendorferin überquerte mit ihrem Rollator die Mörikestraße, während ein PKW-Fahrer von der Alleestraße in die Mörikestraße abbog. Dabei übersah er die Seniorin aufgrund der tief stehenden Sonne und erfasste sie mit seinem PKW. Die Geschädigte wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:18

    POL-SO: Einbruch in Bürogebäude

    Lippstadt (ots) - Durch den Hausmeister wurde am 01.03.26, gegen 12:45 Uhr, ein Einbruch in den Gebäudekomplex Lippertor 6 in Lippstadt, in welchem sich unter anderem die Fortbildungsakademie der Wirtschaft befindet, gemeldet. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 27.02.26, 18:00 Uhr, und dem 01.03.26, 12:45 Uhr, durch Flexen und Hebeln in das Gebäude ein. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren