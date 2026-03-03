Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hakenkreuz-Schmiererei auf Parkplatz Himmelpforten

Ense (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montagmittag eine Schmiererei auf der Zufahrt zum Parkplatz Himmelpforten in Ense-Niederense. Durch unbekannte Täter wurde ein ca. 1x1 m großes Hakenkreuz auf die Fahrbahn aufgebracht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Zur Entfernung der Farbe wurde der Bauhof Ense hinzugezogen. Der Staatsschutz Dortmund übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

