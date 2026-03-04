Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zweimal erwischt - Dieb in Gewahrsam genommen

Lippstadt (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (3. März) in Lippstadt einen Mofadieb festgenommen. Der 28-Jährige war zuvor bereits auffällig geworden.

Ein 15-Jähriger aus Rietberg bemerkte gegen 15 Uhr, dass sein Mofa vom Motorradparkplatz der Marienschule gestohlen wurde. Kurz darauf rief ihn ein Freund an, weil er am Grünen Weg einen unbekannten Mann gesehen hatte, der dessen Kleinkraftrad schob. Er meldete das daraufhin der Polizei, die kurze Zeit später vor Ort eintraf.

Die Beamten gaben das Mofa an den Besitzer zurück und schrieben eine Strafanzeige gegen den Dieb, einen 28-Jährigen Eritreer aus Lippstadt. Ob der Mann auch für am Kleinkraftrad festgestellte Beschädigungen verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es war allerdings nicht die einzige Straftat, die der 28-Jährige an diesem Tag begangen hatte: Gegen 13:50 Uhr hatte er sich in der Straße "Am Alten Kreuz" in einen unverschlossenen Firmenbulli gesetzt und daraus zwei Dosen Energydrink gestohlen. Ein Zeuge hatte ihn dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er nach dem Mofadiebstahl schließlich in Gewahrsam genommen.

