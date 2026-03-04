PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Seit der vergangenen Nacht (04.03.2026), gegen 03:00 Uhr, wird die 63-jährige Petra B. aus der Siemensstraße in Lippstadt vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Petra B. ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger, korpulenter Statur. Sie hat hellbraune, krause, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine gelbe Jacke sowie eine helle Bommelmütze mit Streifen. Möglicherweise ist sie mit schwarz-weißen Schuhen bekleidet und führt eine kurze Umhängetasche mit sich.

Ein möglicher Aufenthalt in ihrer alten Heimatstadt Soest ist nicht ausgeschlossen, jedoch nicht gesichert. Die bisherigen intensiven Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Petra B. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der Vermissten genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

