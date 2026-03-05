PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kellerraum

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (27. Februar), 17 Uhr, und Mittwoch (4. März), 14:30 Uhr, wurde in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße in Soest eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten nach bisherigen Erkenntnissen in den Raum, indem sie das an der Tür angebrachte Vorhängeschloss gewaltsam öffneten. Zur möglichen Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

