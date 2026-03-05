Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an falsche Polizisten

Bad Sassendorf (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Bad Sassendorf ist am Mittwochnachmittag (4. März) Opfer von Betrügern geworden.

Die Seniorin erhielt gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Kriminalpolizei in Soest ausgab und von ungewöhnlichen Aktivitäten auf dem Bankkonto der 82-Jährigen berichtete. Die vermeintliche Polizistin sagte ihr, dass sie deshalb ihr gesamtes Bargeld von der Bank abholen und es der Polizei übergeben soll.

Gegen 18 Uhr erschien eine junge Frau an der Haustür der Bad Sassendorferin im Zentralort. Die Seniorin übergab ihr einen fünfstelligen Bargeldbetrag und zwei wertvolle Goldringe.

Das Opfer konnte die Täterin leider nicht näher beschreiben. Sie sagte lediglich, dass die junge Frau akzentfreies Deutsch gesprochen habe. Während der Übergabe habe zudem ein cremefarbener BMW mit Münchener Kennzeichen (M) vor dem Haus gestanden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Angesichts des neuerlichen erfolgreichen Betrugs durch falsche Polizisten wiederholt die Polizei ihre Tipps, um sich vor dieser Masche zu schützen:

- Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen. Legen Sie im Zweifel einfach auf. - Geben Sie keine Informationen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Unbekannte. Die Polizei nimmt unter keinen Umständen Vermögenswerte zur angeblichen "Sicherstellung" entgegen. - Melden Sie den Vorfall der Polizei, auch wenn kein Schaden entstanden ist. - Sprechen Sie mit Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn und klären Sie insbesondere ältere Mitbürger über die Masche und das richtige Verhalten auf.

