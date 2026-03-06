Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Container auf A44-Rastplatz aufgebrochen

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (4. März), 18:30 Uhr, und Donnerstag (5. März), 7:15 Uhr, wurden auf dem A44-Rastplatz "Hellweg Nord" in Geseke zwei Container auf einem Sattelzug aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchtrennten gewaltsam die Vorhängeschlösser, mit denen die Container gesichert waren. Zur möglichen Beute können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen auf dem Rastplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

