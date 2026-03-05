PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025 - Einladung zur Pressekonferenz

Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 im Kreis Soest ein.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die aktuellen Zahlen, Entwicklungen und besonderen Schwerpunkte des vergangenen Jahres aus dem Verkehrsbereich vorgestellt sowie verkehrssicherheitsrelevante Maßnahmen erläutert. Zudem besteht Gelegenheit für Fragen und Hintergrundgespräche.

Termin: Mittwoch, 11. März 2026, 13:00 Uhr

Ort: Kreishaus Soest (Raum 1.080, Sitzungsraum 3)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich vorab über die bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

