Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Geseke (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Thomas A. aus Geseke wird hiermit zurückgenommen. Der 69-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

