Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Geseke (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Thomas A. aus Geseke wird hiermit zurückgenommen. Der 69-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

