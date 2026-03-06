POL-SO: Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Geseke (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Thomas A. aus Geseke wird hiermit zurückgenommen. Der 69-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
