Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Autowaschcenter in Lippetal

Lippetal-Herzfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (07.03.2026) auf Sonntag (08.03.2026) in ein Autowaschcenter am Kossberg in Lippetal eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie eine seitliche Metalltür aufhebelten. Zudem wurde das Glas eines Rolltores eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und Kommoden.

Nach Angaben der Geschädigten entwendeten die Täter zwei rote Geldkassetten mit Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Außerdem wurden Getränke aus einem Kühlschrank sowie ein Videorekorder aus einer Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes entwendet. Auf dem Videorekorder befanden sich die Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Autowaschcenters.

Ein Zeuge aus der Nachbarschaft gab an, zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr ein lautes Geräusch aus Richtung des Autowaschcenters wahrgenommen zu haben.

Die roten Geldkassetten wurden auf einem nahegelegenen Sportplatz aufgefunden und sichergestellt. Geld war nicht mehr vorhanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kossberg beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell