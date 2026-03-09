PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brennender Altkleidercontainer - Polizei sucht Zeugen

Rüthen (ots)

In der Nacht zu Freitag (06.03.2026) wurde gegen 23:10 Uhr ein brennender Altkleidercontainer an der Breslauer Straße in Rüthen gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container, der sich an einem Wendehammer einer Bushaltestelle in Höhe der Breslauer Straße befindet, bereits in Flammen. Die Feuerwehr der Stadt Rüthen übernahm umgehend die Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Der Metallcontainer wurde durch das Feuer stark beschädigt. Zudem entstand ein Hitzeschaden an einem unmittelbar angrenzenden Holzunterstand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge hatte zuvor Rauch und Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Nach seinen Angaben entfernten sich kurz zuvor zwei bislang unbekannte Personen über die Kallenharder Straße in Richtung Norden. Beide wurden als männlich, etwa 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung sowie weiße Sneaker. Eine der Personen soll zudem eine kurze Hose getragen haben. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 08:44

    POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus am Kölner Ring - keine Verletzten

    Soest (ots) - Am Samstagabend (07.03.2026) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kölner Ring in Soest. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des gemeinsam genutzten, nicht ausgebauten Dachbodens des Gebäudes aus. Durch den Alarm eines Rauchmelders wurden mehrere Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen daraufhin selbstständig das Wohnhaus. Verletzt wurde nach ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:28

    POL-SO: Betrüger bringen zwei Seniorinnen um viel Geld

    Geseke/Bad Sassendorf (ots) - Am zurückliegenden Wochenende haben mehrere Senioren im gesamten Kreis Soest betrügerische Anrufe erhalten. Leider hatten die Betrüger in zwei Fällen Erfolg. Die Täter versuchten es mit unterschiedlichen Maschen: falsche Polizisten, Schockanrufe oder falsche Bankmitarbeiter. Mit Letzterer erbeuteten sie in Geseke und Bad Sassendorf-Weslarn jeweils fünfstellige Bargeldbeträge. In beiden ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:12

    POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad in Soest-Röllingsen

    Soest-Röllingsen (ots) - Am Freitag, den 06. März 2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Straße "Am Eichkamp" im Soester Ortsteil Röllingsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest die Straße "Am Eichkamp" in südwestlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren