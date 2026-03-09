Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brennender Altkleidercontainer - Polizei sucht Zeugen

Rüthen (ots)

In der Nacht zu Freitag (06.03.2026) wurde gegen 23:10 Uhr ein brennender Altkleidercontainer an der Breslauer Straße in Rüthen gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container, der sich an einem Wendehammer einer Bushaltestelle in Höhe der Breslauer Straße befindet, bereits in Flammen. Die Feuerwehr der Stadt Rüthen übernahm umgehend die Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Der Metallcontainer wurde durch das Feuer stark beschädigt. Zudem entstand ein Hitzeschaden an einem unmittelbar angrenzenden Holzunterstand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge hatte zuvor Rauch und Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Nach seinen Angaben entfernten sich kurz zuvor zwei bislang unbekannte Personen über die Kallenharder Straße in Richtung Norden. Beide wurden als männlich, etwa 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung sowie weiße Sneaker. Eine der Personen soll zudem eine kurze Hose getragen haben. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

