Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Autos beschädigt

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (6. März), 22:30 Uhr, und Samstag (7. März), 7:30 Uhr, ist es im Bereich der Straße "Grüne Hecke" in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Insgesamt wurden der Polizei sechs beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten an mehreren geparkten Autos die Seitenspiegel. Zum Teil wurden die Spiegelgläser entwendet. An einem Ford C-Max wurde zudem der Lack zerkratzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell