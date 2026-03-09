PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Autos beschädigt

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (6. März), 22:30 Uhr, und Samstag (7. März), 7:30 Uhr, ist es im Bereich der Straße "Grüne Hecke" in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Insgesamt wurden der Polizei sechs beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten an mehreren geparkten Autos die Seitenspiegel. Zum Teil wurden die Spiegelgläser entwendet. An einem Ford C-Max wurde zudem der Lack zerkratzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:40

    POL-SO: Brand von gelagerten Holzstämmen in Rüthen - Polizei ermittelt

    Rüthen (ots) - Am Sonntagabend (08.03.2026) wurde der Polizei gegen 22:08 Uhr ein Feuerschein in der Feldflur im Bereich Rüthen gemeldet. Mehrere Anrufer hatten ein Feuer in der Nähe eines Feldweges zwischen der Altenrüthener Straße und der L735 festgestellt. Einsatzkräfte der Polizei begaben sich umgehend zur gemeldeten Örtlichkeit. Bereits während der Anfahrt ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:54

    POL-SO: Brennender Altkleidercontainer - Polizei sucht Zeugen

    Rüthen (ots) - In der Nacht zu Freitag (06.03.2026) wurde gegen 23:10 Uhr ein brennender Altkleidercontainer an der Breslauer Straße in Rüthen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container, der sich an einem Wendehammer einer Bushaltestelle in Höhe der Breslauer Straße befindet, bereits in Flammen. Die Feuerwehr der Stadt Rüthen übernahm ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:44

    POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus am Kölner Ring - keine Verletzten

    Soest (ots) - Am Samstagabend (07.03.2026) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kölner Ring in Soest. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des gemeinsam genutzten, nicht ausgebauten Dachbodens des Gebäudes aus. Durch den Alarm eines Rauchmelders wurden mehrere Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen daraufhin selbstständig das Wohnhaus. Verletzt wurde nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren