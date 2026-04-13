POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Ekkehardstraße/Romeiasstraße - Auto erfasst Radfahrerin (11.04.2026)
Singen (ots)
Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Romeiasstraße auf die Ekkehardstraße am Samstagmittag verletzt worden. Eine 70-jährige Golffahrerin bog von der Romeiasstraße kommend nach rechts auf die Ekkehardstraße ab und erfasste dabei eine entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg fahrende 53-Jährige mit einem Klapprad. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radlerin in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
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