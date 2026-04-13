Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 34-jähriger E-Scooter-Fahrer mit etwa 4,6 Promille beleidigt Passanten (10.04.2026)

Immendingen (ots)

Ein erheblich betrunkener E-Scooter-Fahrer hat am Freitagabend zwei Passanten beleidigt und wurde durch die Polizei gestoppt.

Der 34-jährige Mann war gegen 20:15 Uhr mit einem elektrischen Tretroller auf dem Gehweg entlang der Schwarzwaldstraße unterwegs. Vermutlich weil ihm zwei Passanten keinen Platz machten, beleidigte der Fahrer die Fußgänger aufs Übelste. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei hatte der Mann die Örtlichkeit zunächst verlassen.

Als der E-Scooter-Fahrer während der Sachverhaltsaufnahme nochmals vorbeifuhr, konnten die Polizisten ihn schließlich stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 4,6 Promille den Verdacht. Der 34-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme in einem örtlichen Krankenhaus unterziehen.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

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