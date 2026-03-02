PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Altstadt-Kontrolle mit Überraschung: Führerschein entpuppt sich als Totalfälschung

Kirn (ots)

Im Bereich der Altstadt von Kirn wurde am Vormittag des 02.03.2026 durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kirn ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Fahrzeugführer war ein bulgarischer Staatsangehöriger.

Im Zuge der Überprüfung händigte der Mann einen bulgarischen Führerschein aus. Bereits während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, die Zweifel an der Echtheit des Dokuments aufkommen ließen. Eine anschließende Überprüfung auf der hiesigen Dienststelle bestätigte den Verdacht, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Totalfälschung handelt.

Das Dokument wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt.

Da der Mann über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

