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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein: Polizei bittet um Hinweise (11.04.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Samstagabend in der Goethestraße.

Gegen 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten einen Safe samt Bargeld und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Hierbei dürften sie einen silbernen Mercedes Vito verwendet haben.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Hinweise zu den Tätern oder dem verwendeten Tatfahrzeug werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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