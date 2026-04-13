POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der Sankt-Nikolaus-Straße auf die Singener Straße - Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs (13.04.2026)
Radolfzell (ots)
Bei einem Unfall auf der Einmündung der Sankt-Nikolaus-Straße auf die Singener Straße ist am Montagmorgen ein Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Ein aus der Sankt-Nikolaus-Straße kommender 61-jähriger Polo-Fahrer prallte mit einem auf dem Radweg der Singener Straße entgegen der Fahrtrichtung nach Radolfzell fahrenden 63-jährigen Radler zusammen. Dieser kam infolge der Kollision zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.
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