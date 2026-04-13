Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist im Bus zwischen Watterdingen und Engen - Polizei sucht Zeugen! (09.04.2026)

Engen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter in einem Bus zwischen Watterdingen und Engen exhibistionistische Handlungen an sich vorgenommen. Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit dem Bus von Watterdingen nach Engen. Während der Fahrt zog ein unbekannter Mann plötzlich seine Hose herunter und befriedigte sich vor der Jugendlichen selbst.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, Glatze oder Halbglatze, Jogginghose und dunkle Basecap. Zudem trug er eine Brille und war mit einem Rollator unterwegs.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

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