Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, K6125, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitskontrollen auf der K6125 zwischen Duchtlingen und Singen - 10 Verstöße in nicht mal zwei Stunden (13.04.2026)

Hilzingen, K6125 (ots)

Im Rahmen der landesweiten Geschwindigkeitskontrollwoche haben Beamte der Verkehrspolizei am Montagvormittag auf der Kreisstraße 6125 zwischen Duchtlingen und Singen kontrolliert. Dabei erwischten sie in dem auf 60 km/h begrenzten Bereich in nicht mal zwei Stunden insgesamt zehn Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Der unrühmliche "Spitzenreiter" lag dabei bei einer Überschreitung im Bereich zwischen 31 und 40 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister. Zwei Autofahrer waren zwischen 26 und 30 km/h zu schnell unterwegs, sie wurden mit 150 Euro zur Kasse gebeten und ebenfalls einem Punkt. Drei weitere bekamen eine "Rechnung" über 100 Euro plus einen Punkt. Ohne einen Punkt aber mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro kamen vier Verkehrsteilnehmer davon, die zwischen 16 und 20 km/h zu schnell fuhren.

Nicht nur die Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei, sondern auch die Polizistinnen und Polizisten auf den Revieren werden nicht müde, immer wieder - auch anlasslos -Geschwindigkeitsüberwachungen in der Fläche des Polizeipräsidiums Konstanz durchzuführen. Jede einzelne Kontrollstelle zeigt, dass zu viele Verkehrsteilnehmer vorgegebene Geschwindigkeiten ignorieren und damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr bringen.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen.

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