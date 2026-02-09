Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl aus BMW
Erfurt (ots)
Wie der Polizei am Samstagabend bekannt wurde, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem geparkten Auto in der Erfurter Innenstadt. In den frühen Morgenstunden öffnete der Täter das Fahrzeug, um in der weiteren Folge diverse Bekleidung, darunter eine teure Wildlederjacke, aus diesem zu stehlen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (FW)
