LPI-EF: Diebstahl aus BMW

Sprötau (ots) - In der Zeit vom 06.02.26 auf den 07.02.26 brach ein unbekannter Täter drei Keller in einem Wohnblock in Sprötau, Am Walde auf. Es entstand hierbei ein Schaden von 15,- EUR, da die Vorhängeschlösser beschädigt wurden. Entwendet wurde aus den Kellern nichts. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda ...

