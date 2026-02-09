PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus BMW

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Samstagabend bekannt wurde, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem geparkten Auto in der Erfurter Innenstadt. In den frühen Morgenstunden öffnete der Täter das Fahrzeug, um in der weiteren Folge diverse Bekleidung, darunter eine teure Wildlederjacke, aus diesem zu stehlen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

