LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt (ots) - Am Morgen des 07.02.2026 kam es im Bereich der Erfurter Krämpfervorstadt zu einer Auseinandersetzung. Ein 35jähriger Taxifahrer irakischer Herkunft beförderte einen 51jährigen Deutschen in Richtung dessen Wohnanschrift. Kurz vor der Ankunft erklärte der Fahrgast, die in Anspruch genommene Leistung aus unbekannten Gründen nicht bezahlen zu wollen. Daher stoppte der Taxifahrer und es kam zur Streitigkeit. In deren Folge schlug der Fahrgast den Taxifahrer ...

