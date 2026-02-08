Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Keller aufgebrochen
Sprötau (ots)
In der Zeit vom 06.02.26 auf den 07.02.26 brach ein unbekannter Täter drei Keller in einem Wohnblock in Sprötau, Am Walde auf. Es entstand hierbei ein Schaden von 15,- EUR, da die Vorhängeschlösser beschädigt wurden. Entwendet wurde aus den Kellern nichts. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (FR)
