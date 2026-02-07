PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle mit Überraschungen

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.02.2026 fiel einer Streifenbesatzung des ID Erfurt-Süd ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Krämpfervorstadt fuhr. Nach der unkoordinierten Anhaltung, erhärtete sich der Verdacht der Berauschung, da der Radfahrer angab, unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Darüber hinaus beförderte die Kontrolle zwei Messer, die einem Führverbot unterliegen, sowie erlaubnispflichtige Pyrotechnik zu Tage. Der 42-jährige Radfahrer muss sich nun diversen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen. (MS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

