PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierkadaver unerlaubt entsorgt

Großrudestedt (ots)

Eine unschöne Entdeckung machte am Sonnabendmorgen eine Spaziergängerin an der Straße zwischen Großrudestedt und dem Abzweig Schloßvippach/ Eckstedt. Am Fahrbahnrand lagen 15 tote Schafe in abgemagerten und verwahrlosten Zustand. Da der Verdacht bestand, dass der Tierhalter gegen das Tierschutzgesetz verstieß, wurde seitens der hinzugerufenen Polizei eine Anzeige erstattet. Die Kadaver wurden vom Straßenrand entfernt und werden in der Folge einer tierärztlichen Untersuchung unterzogen. Hinweise auf den ehemaligen Tierhalter konnten vor Ort nicht erlangt weden. Die toten Tiere gehören einer kleinen Rasse an, wobei manche Tiere behornt waren. Personen die Angaben zur Herkunft der Tiere machen können, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda unter Angabe der Nummer 26030132 zu melden. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 14:49

    LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 07.02.2026 kam es in der Bukarester Straße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Ein zunächst unbekannter Täter brachte gegen 04:00 Uhr ein Sprengmittel zur Detonation. Der Dieb gelangte jedoch nicht an den Inhalt des Automaten und verließ den Tatort. Als er vermutlich wenige Stunden später an den Ort des Geschehens zurückkehrte und versuchte sein Werk zu ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 07:14

    LPI-EF: Verschwinden eines Pkw im Erfurter Stadtgebiet aufgeklärt

    Erfurt (ots) - Eine 83-jährige Frau wandte sich am Freitag an die Polizei, nachdem sie den Abstellort ihres Autos im Erfurter Stadtgebiet nicht mehr bestimmen konnte. Die Frau hatte ihr Fahrzeug im Zusammenhang mit einem Arztbesuch im Stadtgebiet ordnungsgemäß abgestellt, den Standort jedoch im weiteren Verlauf des Tages vergessen. Gemeinsam mit Angehörigen wurde zunächst eigenständig nach dem Pkw gesucht, jedoch ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:35

    LPI-EF: Sachbeschädigung an einem Audi in Kindelbrück

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda hatte es ein Unbekannter auf einen geparkten Audi abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag schlug der Täter in Kindelbrück zu. Er oder sie zerkratzte mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Audi. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren