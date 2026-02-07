Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierkadaver unerlaubt entsorgt

Großrudestedt (ots)

Eine unschöne Entdeckung machte am Sonnabendmorgen eine Spaziergängerin an der Straße zwischen Großrudestedt und dem Abzweig Schloßvippach/ Eckstedt. Am Fahrbahnrand lagen 15 tote Schafe in abgemagerten und verwahrlosten Zustand. Da der Verdacht bestand, dass der Tierhalter gegen das Tierschutzgesetz verstieß, wurde seitens der hinzugerufenen Polizei eine Anzeige erstattet. Die Kadaver wurden vom Straßenrand entfernt und werden in der Folge einer tierärztlichen Untersuchung unterzogen. Hinweise auf den ehemaligen Tierhalter konnten vor Ort nicht erlangt weden. Die toten Tiere gehören einer kleinen Rasse an, wobei manche Tiere behornt waren. Personen die Angaben zur Herkunft der Tiere machen können, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda unter Angabe der Nummer 26030132 zu melden. (FR)

