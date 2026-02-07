PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwinden eines Pkw im Erfurter Stadtgebiet aufgeklärt

Erfurt (ots)

Eine 83-jährige Frau wandte sich am Freitag an die Polizei, nachdem sie den Abstellort ihres Autos im Erfurter Stadtgebiet nicht mehr bestimmen konnte.

Die Frau hatte ihr Fahrzeug im Zusammenhang mit einem Arztbesuch im Stadtgebiet ordnungsgemäß abgestellt, den Standort jedoch im weiteren Verlauf des Tages vergessen. Gemeinsam mit Angehörigen wurde zunächst eigenständig nach dem Pkw gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsprüfung konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht abgeschleppt worden war. Der Pkw, ein Renault Clio, wurde schließlich im Stadtgebiet Erfurt aufgefunden.

Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.(FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

