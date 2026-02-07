Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.02.2026 kam es in der Bukarester Straße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Ein zunächst unbekannter Täter brachte gegen 04:00 Uhr ein Sprengmittel zur Detonation. Der Dieb gelangte jedoch nicht an den Inhalt des Automaten und verließ den Tatort. Als er vermutlich wenige Stunden später an den Ort des Geschehens zurückkehrte und versuchte sein Werk zu vollenden, wurde ein Anwohner hierauf Aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Nahbereich konnte der Langfinger verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Der 36-jährige Tatverdächtige führte eine größere Menge Zigarettenschachteln mit sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Der Täter wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Erfurt noch am gleichen Tag entlassen. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell