Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung an einem Audi in Kindelbrück

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatte es ein Unbekannter auf einen geparkten Audi abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag schlug der Täter in Kindelbrück zu. Er oder sie zerkratzte mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Audi. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

