Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxifahrer angegriffen

Erfurt (ots)

Am Morgen des 07.02.2026 kam es im Bereich der Erfurter Krämpfervorstadt zu einer Auseinandersetzung.

Ein 35jähriger Taxifahrer irakischer Herkunft beförderte einen 51jährigen Deutschen in Richtung dessen Wohnanschrift. Kurz vor der Ankunft erklärte der Fahrgast, die in Anspruch genommene Leistung aus unbekannten Gründen nicht bezahlen zu wollen. Daher stoppte der Taxifahrer und es kam zur Streitigkeit. In deren Folge schlug der Fahrgast den Taxifahrer mit der Faust in das Gesicht und beleidigte hierbei rassistisch. Zudem beschädigte der Fahrgast auch das Handy des Taxifahrers, indem er es ihm aus der Hand schlug.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und seine Gesichtsverletzung ambulant medizinisch behandelt. Der massiv alkoholisierte Täter, welcher bereits wegen Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 07.02.2026 – 19:03

    LPI-EF: Verkehrskontrolle mit Überraschungen

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 07.02.2026 fiel einer Streifenbesatzung des ID Erfurt-Süd ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Krämpfervorstadt fuhr. Nach der unkoordinierten Anhaltung, erhärtete sich der Verdacht der Berauschung, da der Radfahrer angab, unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Darüber hinaus beförderte die Kontrolle zwei Messer, die einem Führverbot ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 16:17

    LPI-EF: Tierkadaver unerlaubt entsorgt

    Großrudestedt (ots) - Eine unschöne Entdeckung machte am Sonnabendmorgen eine Spaziergängerin an der Straße zwischen Großrudestedt und dem Abzweig Schloßvippach/ Eckstedt. Am Fahrbahnrand lagen 15 tote Schafe in abgemagerten und verwahrlosten Zustand. Da der Verdacht bestand, dass der Tierhalter gegen das Tierschutzgesetz verstieß, wurde seitens der hinzugerufenen Polizei eine Anzeige erstattet. Die Kadaver wurden ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 14:49

    LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 07.02.2026 kam es in der Bukarester Straße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Ein zunächst unbekannter Täter brachte gegen 04:00 Uhr ein Sprengmittel zur Detonation. Der Dieb gelangte jedoch nicht an den Inhalt des Automaten und verließ den Tatort. Als er vermutlich wenige Stunden später an den Ort des Geschehens zurückkehrte und versuchte sein Werk zu ...

    mehr
