Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxifahrer angegriffen

Erfurt (ots)

Am Morgen des 07.02.2026 kam es im Bereich der Erfurter Krämpfervorstadt zu einer Auseinandersetzung.

Ein 35jähriger Taxifahrer irakischer Herkunft beförderte einen 51jährigen Deutschen in Richtung dessen Wohnanschrift. Kurz vor der Ankunft erklärte der Fahrgast, die in Anspruch genommene Leistung aus unbekannten Gründen nicht bezahlen zu wollen. Daher stoppte der Taxifahrer und es kam zur Streitigkeit. In deren Folge schlug der Fahrgast den Taxifahrer mit der Faust in das Gesicht und beleidigte hierbei rassistisch. Zudem beschädigte der Fahrgast auch das Handy des Taxifahrers, indem er es ihm aus der Hand schlug.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und seine Gesichtsverletzung ambulant medizinisch behandelt. Der massiv alkoholisierte Täter, welcher bereits wegen Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell