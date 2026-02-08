Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Am Hirschlachufer kontrollierten die Beamten kurz nach 00:30 Uhr einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer, nachdem dieser zunächst versuchte vor der Polizei zu flüchten. Bei ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,30 Promille ergab. Damit war für ihn die Fahrt beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (FW)

