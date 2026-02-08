PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Mischung: Alkohol und Cannabis bei sieben Verkehrsteilnehmern festgestellt

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von Samstagmorgen (08.02.), bis Sonntagfrüh stellte die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt sieben Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Erfurt fest.

Die festgestellten Verstöße betrafen unterschiedliche Verkehrsmittel. Neben Pkw-Fahrern waren auch Fahrradfahrer sowie Nutzer von E-Scootern betroffen. Die gemessenen Alkoholwerte lagen zwischen 0,60 Promille (Ordnungswidrigkeit) und 1,93 Promille (Straftat).

In einem Fall erfolgte die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Cannabis. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass nach dem Konsum von Alkohol, Cannabis oder anderen berauschenden Mitteln keine Kraftfahrzeuge geführt werden dürfen. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. (FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
