Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz/Rielasinger Straße - 70-Jährige missachtet Vorfahrt bei ausgeschalteter Ampel (13.04.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagvormittag auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz und Rielasinger Straße ereignet hat. Nachdem die Ampelschaltungen an der gesamten Kreuzung ausfielen, missachtete eine auf der Rielasinger Straße in Richtung Rielasingen fahrende 70-Jährige mit einem BMW die Vorfahrt einer 48-Jährigen, die mit einem Mercedes Vito vom Friedrich-Ebert-Platz kommend in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Den am BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Vito auf rund 10.000 Euro.

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