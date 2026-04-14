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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz/Rielasinger Straße - 70-Jährige missachtet Vorfahrt bei ausgeschalteter Ampel (13.04.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagvormittag auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz und Rielasinger Straße ereignet hat. Nachdem die Ampelschaltungen an der gesamten Kreuzung ausfielen, missachtete eine auf der Rielasinger Straße in Richtung Rielasingen fahrende 70-Jährige mit einem BMW die Vorfahrt einer 48-Jährigen, die mit einem Mercedes Vito vom Friedrich-Ebert-Platz kommend in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Den am BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Vito auf rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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