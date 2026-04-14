Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bauwagen des Waldkindergartens (10./13.04.2026)

Singen (ots)

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in den Bauwagen des Waldkindergartens in der Freiburger Straße eingebrochen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen hebelten die Täter die Tür des Bauwagens auf und gelangte so in den Innenraum. Soweit bislang bekannt, fanden sie dort jedoch nichts von Interesse.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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