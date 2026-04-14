POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Schmierereien in der Unterführung im Schlößleweg (03./13.04.2026)
Bodman-Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag, 03.04.2026, und Montag, 13.04.2026, haben Unbekannte die Unterführung im Schlößleweg beschmiert. Sie besprühten die Wände mit Buchstaben und Zahlen in schwarzer und weißer Farbe. Der dadurch entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.
Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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