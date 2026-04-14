POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte Radfahrerin nach Unfall (13.04.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Am Montagabend hat sich an der Kreuzung Jäger- und Bildackerstraße ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. Beim Abbiegen auf die Bildackerstraße übersah ein 26-Jähriger eine wartende 21-Jährige auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht, musste aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus. An dem VW und dem Rad entstand geringer Sachschaden.
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