Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte Radfahrerin nach Unfall (13.04.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagabend hat sich an der Kreuzung Jäger- und Bildackerstraße ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. Beim Abbiegen auf die Bildackerstraße übersah ein 26-Jähriger eine wartende 21-Jährige auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht, musste aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus. An dem VW und dem Rad entstand geringer Sachschaden.

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