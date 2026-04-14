Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5719

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (10.04.2026 - 13.04.2026)

Königsfeld im Schwarzwald - K 5719 (ots)

Im Laufe des Wochenendes beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Baustellenampel auf der Kreisstraße 5719 und flüchtete. Zwischen Weiler und Burgberg stieß ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, mit einer Baustellenampel zusammen und schleuderte sie in den Grünstreifen neben der Straße. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Unfallflüchtige davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

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