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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer versucht sich vor der Polizei zu verstecken (15.04.2026)

Moos (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Mittwochabend versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und sich zu verstecken. Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten in der Radolfzeller Straße ein unsicher fahrender Radler auf. Als der Mann den entgegenkommenden Streifenwagen wahrnahm, beschleunigte er und flüchtete. Nachdem er dabei schließlich in einer Sackgasse landete, ließ er sein Zweirad fallen und versuchte, sich hinter einem Busch zu verstecken, was jedoch nicht den erhofften Erfolg hatte. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von über 2,7 Promille. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin zur Blutentnahme mit auf das Revier.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern unter Umständen auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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