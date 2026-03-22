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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulmer Innenstadt - Exhibitionist festgenommen

Ulm (ots)

Am Samstagvormittag wurde der Polizei eine stark alkoholisierte Person im Bereich des Heigeleshof in der Ulmer Innenstadt gemeldet, welcher vor einer Gruppe junger Erwachsener sein Geschlechtsteil entblößte. Zuvor beschimpfte der 36-jährige Beschuldigte die Personengruppe grundlos und mit teilweise homophoben Aussagen. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Beschuldigte vom Tatort, konnte jedoch unweit von diesem im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Aufgrund der Alkoholisierung und des uneinsichtigen Verhaltens wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen diesen noch ein offener Haftbefehl von mehreren Monaten besteht. Neben der Strafanzeige wegen Beleidigung und der Durchführung exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit, muss der Beschuldigte seine noch offene Haftstrafe absitzen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0528701)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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