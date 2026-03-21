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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Frau bei Unfall verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr war eine 73 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota auf der Friedrichstraße in Eislingen unterwegs. Auf Höhe der Poststraße missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 26 Jahre alten VW-Lenkers. Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt und musste durch den alarmierten Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden. Durch den Unfall wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei Eislingen (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Sachschaden auf 14.000 Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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