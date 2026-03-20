Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Geldautomat nicht geknackt

Am Freitag gelangte ein Unbekannter offenbar nicht ans Geld.

Ulm (ots)

Kurz vor 4 Uhr filmte eine Überwachungskamera den Unbekannten, wie er sich an dem Geldautomaten in der Benzstraße zu schaffen machte. Mit professionellem Spreizwerkzeug versuchte der Täter den Automaten zu öffnen. Das gelang ihm wohl nicht und er entfernte sich wieder. Der Automat wurde stark beschädigt. Ein Alarm wurde offensichtlich nicht aufgelöst. Ein Zeuge entdeckte dann in den Morgenstunden die Tat und informierte die Polizei. Der Unbekannte trug eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jogginghose und weiße Sneaker mit Nike Logo. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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