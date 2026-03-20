Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Umweltsünder hat Müll und umweltgefährdende Stoffe entsorgt

Hausmüll, Elektroschrott und Öle/Lacke entdeckte ein Zeuge am Donnerstag bei Bad Buchau in einem Wassergraben.

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Ulm (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstagnachmittag. Er hatte im Ortsteil Kappel im Bereich der Unterbachstraße in einem Gewässergraben Müll und Elektroschrott gefunden. Zudem lagen in dem Graben Behälter mit Farben und Lacke. Auch diverse Öle befanden sich unter dem Entsorgten, die laut Feuerwehr Bad Buchau bereits ausgelaufen waren und ins Wasser glangten. Durch den Einsatz von Bindemitteln konnte eine Gefahr für die Umwelt abgewandt werden. Wann der Müll dort entsorgt wurde, ist nicht bekannt. Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt Biberach haben die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/938-0 oder 07351/447-0 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

++++0517290

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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