Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Raser im Visier

Am Donnerstag stoppte die Polizei sechs Fahrende bei Steinheim a. Albuch.

Ulm (ots)

Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kontrollierte die Polizei Heidenheim, wie schnell die Fahrzeuge auf der L 1165 zwischen Steinheim und Sontheim Stubental unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppten sie insgesamt sechs Fahrende, die im Bereich der erlaubten 70 km/h zu schnell waren. Spitzenreiter war eine 29-jährige Ford-Fahrerin. Bei 29 km/h über dem Erlaubten muß sie mit mindestens 150 Euro Geldbuße und einem Punkt in Flensburg rechnen. Das kommt auch auf eine 32-Jährige mit ihrem Audi zu. Denn die Frau war mit 28 km/h darüber. Die weiteren Betroffenen waren zwischen 11 km/h und 25 km/h zu schnell unterwegs.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++0513790

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell