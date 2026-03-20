Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Einbruch in Gaststätte

Am Freitag hatten es Einbrecher in Heidenheim-Mergelstetten auf eine Geldkassette und einen Spielautomaten abgesehen.

Ulm (ots)

Kurz nach 1.30 Uhr wurden Anwohner von einer Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen. Von einer Gaststätte in der Hainenbachstraße war ein Höllenlärm wahrzunehmen, so der Zeuge gegenüber der Polizei. Die rückte mit mehreren Streifen an und stellte dort Einbruchspuren fest. Der Einbrecher drang wohl über ein aufgehebeltes Fenster in die Gaststätte ein. Innerhalb weniger Minuten brach der Unbekannte eine Geldkassette sowie einen Spielautomaten auf. Mit seiner Beute flüchtet er unerkannt. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher. Wie hoch die Beute ist, muss die Polizei noch ermitteln. Denn das konnte der Gaststättenbetreiber zu später Stunde nicht genau sagen. Die Höhe des Schadens am Einstiegsfenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter Tel. 07321/322-430 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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