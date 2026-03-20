Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen in Salach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Audi in der Alten Eislinger Straße unterwegs. An der Einmündung fuhr sie in die Eislinger Straße ein. Von rechts kam ein 50-Jähriger mit seinem Toyota. Der befuhr die Eislinger Straße in stadteinwärtiger Richtung und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Ein Abschlepper bargen den Audi. Der Toyota blieb fahrbereit. Der Schaden am Audi wird auf 8.000 Euro, der am Toyota auf 3.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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