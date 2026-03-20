Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl auf Baustelle

In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte Stromkabel von einer Baustelle in Ulm.

Ulm (ots)

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr auf eine Abrissbaustelle in der Straße In der Wanne. Dort durchtrennten sie ein Kabel und nahmen es mit. Aus einem Container stahlen sie noch weitere Kabel. Das Gewicht der Beute wird auf etwa 500 kg geschätzt. Der Polizeiposten Eselsberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0731/5501950) zu melden. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

++++0512658 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell