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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Senior übersieht Verkehrszeichen
Am Mittwoch wurde ein 73-Jähriger wohl von der Sonne geblendet.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Lange Straße. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne sah er im Bereich der Uhlandstraße eine Verkehrsinsel nicht. Er fuhr mit seinem BMW zu weit links und kollidierte mit zwei dort angebrachten Verkehrszeichen. Dabei entstand am Auto und den Verkehrseinrichtungen erheblicher Sachschaden. Der wird von der Polizei auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0504052 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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